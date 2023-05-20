Кожен другий українець вважає, що задля безпеки держави Україна має повернути ядерний статус

Кожен другий українець – 47,8% – вважає, що Україні потрібно поновити арсенал тактичної ядерної зброї. Такими є дані соціологічного опитування, проведеного 28 квітня – 3 травня Центром Разумкова на замовлення ZN.UA. При цьому українців навіть не турбують деякі наслідки, які можуть послідувати за цим рішенням, пише Володимир Кравченко у статті «Безпека України після війни: половина громадян – за відновлення ядерного арсеналу».

За даними соцопитування, 52% опитаних українців вважають, що ТЯО стримуватиме Росію, а 48,5% – утримуватиме від можливих ворожих кроків інші сусідні країни. При цьому 44,6% респондентів не лякають ні перспективи того, що наша держава може стати світовим ізгоєм, ні загроза того, що від України відвернуться її союзники в демократичному світі і наша країна втратить військову та фінансову допомогу. 43,4% українців також не втішає той факт, що, позбавившись ядерної зброї, Україна зробила великий внесок у глобальну безпеку.

Як показало опитування, лише кожен четвертий респондент виступає проти відновлення Україною свого ядерного арсеналу. Примітно, що майже третина опитаних українців – 30,4% – не змогли відповісти на питання, обираючи між ядерним «щитом» і ризиком втрати Україною підтримки союзників.

Раніше експрезидент США Білл Клінтон в інтерв’ю ірландському каналу RTE зізнався – він шкодує, що переконував Україну відмовитися від ядерної зброї 1994 року. Він припустив, що Росія не вторглася б до України, якби Київ досі мав засоби ядерного стримування.