27-і вшанування Героїв Холодного Яру відбудуться 17-18 червня

Усіх свідомих українців, патріотів своєї держави запрошують взяти участь у 27-х вшануваннях героїв Холодного Яру та героїв нинішньої війни.
Програма першого дня:
11.00. Мельники-цвинтар, покладання квітів на могилу Василя Чучупака і братську могилу холодноярців.
12.00. Мельники-центр, покладання квітів до пам’ятників козакам і козачкам села Мельник, Юрія Горліса-Горського та родині Чучупаків.
13.00. Кресельці. Покладання квітів до пам’ятника гайдамацькому отаманові Гнатові Голому.
14.00. Мотрин монастир. Покладання квітів на могилу сотникові Іванові Компанійцю.
15.00. Обід.
16.00. – 16.30. Відкриття туристичної стежки на хуторі Буда та в її околицях.
16.30. – 22.00. Хутір Буда. Концерт. Презентація книг. Виступи військових і громадських діячів.
Програма другого дня:
10.00. Урочище Майдани (при дорозі м. Кам’янка – с. Грушківка). Встановлення меморіального знаку старшинам полку гайдамаків Холодного Яру Андрієві Чорноті та Юрієві Горлісу-Горському, які знищити тут у 1920 р. червону російську залогу.
11.00. Урочище Тартак (при дорозі з Грушківки на Холодний Яр). Встановлення меморіального знаку на місці збору козаків і козачок 3-ї (Грушківської) сотні під проводом отамана Сидора Темного (у 1919 – 1922 рр.).
12.00. Холодноярське плато (біля Мотриного монастиря). Відкриття Меморіалу козакам-добровольцям – героям нинішньої війни Олегові Куцину-“Куму” (“Карпатська Січ”), Герою України Дмитрові Коцюбайлу-“Да Вінчі” (ДУК “Правий сектор” і 67-ма ОМБр), Андрієві Жованику-“Татарину” (5-й Легіон), Герою України Тарасові Бобаничу-“Хаммеру” (ДУК “Правий сектор”).
Освячення меморіалу. Громадське вшанування. Покладання квітів до могили Героя України Георгія Тарасенка. Освячення зброї.
15.00 Обід.
16.00. Хутір Буда. Відкриття пам’ятника Олегові Куцину, першому командирові 49-ї Окремого стрілецького батальйону “Карпатська Січ”, 1-му віце-президенту Історичного клубу “Холодний Яр”.
17.00 – 18.00. Хутір Буда. Концерт. Презентація книг. Хутір Буда. Виступи військових і громадських діячів.
Хто має намір долучитися до справи увічнення героїв, може це зробити за реквізитами: ПриватБанк, 4731 2196 4692 0573, Оксана Герасимюк (секретарка проєкту); PayPal (Романа Коваля): kovalroman1@gmail.com
Щиро дякуємо всім жертводавцям! Козакам-добровольцям слава!
Організатор вшанування: Історичний клуб “Холодний Яр”.
Співорганізатори: Історико-культурний заповідник “Чигирин”, Музейно-етнографічний комплекс “Дикий хутір”, Національний природний парк “Холодний Яр”, підрозділ спеціального призначення ЗСУ Legio V, Національно-визвольний рух “Правий сектор”, Легіон Свободи, ДУК “Правий сектор”, Благодійний фонд “Glory UA”, “Туристичний рух Чигиринщини”, газета “Незборима нація”.
Роман КОВАЛЬ, голова оргкомітету, президент Історичного клубу “Холодний Яр”, 067-726-30-36, 066-211-41-85
Леся ОСТРОВСЬКА, віце-президент Історичного клубу “Холодний Яр”, директор Музейно-етнографічного комплексу “Дикий хутір”, керівник ГО “Туристичний рух Чигиринщини”, +38067-442-79-64, Dukujhytir2017@ukr.net
Богдан ЛЕГОНЯК, віце-президент Історичного клубу “Холодний Яр”, в. о. директора Національного природного парку “Холодний Яр”, 096-439-77-42, 095-069-07-74, fholodniyyar@ukr.net