27-і вшанування Героїв Холодного Яру відбудуться 17-18 червня

Програма першого дня:

11.00. Мельники-цвинтар, покладання квітів на могилу Василя Чучупака і братську могилу холодноярців.

12.00. Мельники-центр, покладання квітів до пам’ятників козакам і козачкам села Мельник, Юрія Горліса-Горського та родині Чучупаків.

13.00. Кресельці. Покладання квітів до пам’ятника гайдамацькому отаманові Гнатові Голому.

14.00. Мотрин монастир. Покладання квітів на могилу сотникові Іванові Компанійцю.

15.00. Обід.

16.00. – 16.30. Відкриття туристичної стежки на хуторі Буда та в її околицях.

16.30. – 22.00. Хутір Буда. Концерт. Презентація книг. Виступи військових і громадських діячів.

Програма другого дня:

10.00. Урочище Майдани (при дорозі м. Кам’янка – с. Грушківка). Встановлення меморіального знаку старшинам полку гайдамаків Холодного Яру Андрієві Чорноті та Юрієві Горлісу-Горському, які знищити тут у 1920 р. червону російську залогу.

11.00. Урочище Тартак (при дорозі з Грушківки на Холодний Яр). Встановлення меморіального знаку на місці збору козаків і козачок 3-ї (Грушківської) сотні під проводом отамана Сидора Темного (у 1919 – 1922 рр.).

12.00. Холодноярське плато (біля Мотриного монастиря). Відкриття Меморіалу козакам-добровольцям – героям нинішньої війни Олегові Куцину-“Куму” (“Карпатська Січ”), Герою України Дмитрові Коцюбайлу-“Да Вінчі” (ДУК “Правий сектор” і 67-ма ОМБр), Андрієві Жованику-“Татарину” (5-й Легіон), Герою України Тарасові Бобаничу-“Хаммеру” (ДУК “Правий сектор”).

Освячення меморіалу. Громадське вшанування. Покладання квітів до могили Героя України Георгія Тарасенка. Освячення зброї.

15.00 Обід.

16.00. Хутір Буда. Відкриття пам’ятника Олегові Куцину, першому командирові 49-ї Окремого стрілецького батальйону “Карпатська Січ”, 1-му віце-президенту Історичного клубу “Холодний Яр”.

17.00 – 18.00. Хутір Буда. Концерт. Презентація книг. Хутір Буда. Виступи військових і громадських діячів.

Хто має намір долучитися до справи увічнення героїв, може це зробити за реквізитами: ПриватБанк, 4731 2196 4692 0573, Оксана Герасимюк (секретарка проєкту); PayPal (Романа Коваля): kovalroman1@gmail.com

Щиро дякуємо всім жертводавцям! Козакам-добровольцям слава!