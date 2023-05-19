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Знаменита Катрін Денев на церемонії відкриття Каннського кінофестивалю продекламувала вірш Лесі Українки “Надія”

Дата: 19.05.2023
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Французька кіноакторка Катрін Денев продекламувала вірш поетеси Лесі Українки “Надія” під час церемонії відкриття 76 Міжнародного Каннського кінофестивалю.

“На 76-му Міжнародному Каннському кінофестивалі неперевершена Катрін Денев підтримала Україну. Кіноакторка зачитала вірш Лесі Українки “Надія” під час церемонії відкриття. Світ кіно підтримує нашу державу. Ми дуже вдячні за солідарність”, – повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.

Катрін Денев виступала зі сцени під постером із власним зображенням - цей чорно-білий кадр з її фільму став "обличчям" цьогорічного Каннського кінофестивалюз

Катрін Денев також зачитала вірш “Надія” української письменниці Лесі Українки в етері телеканалу TV5 Monde.

Довідка: Катрін Фаб’єнн Дорлеак, відома під сценічним ім’ям Катрін Денев — знаменита кіноакторка Франції, режисерка, співачка, модель. 

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