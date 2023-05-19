Знаменита Катрін Денев на церемонії відкриття Каннського кінофестивалю продекламувала вірш Лесі Українки “Надія”

Французька кіноакторка Катрін Денев продекламувала вірш поетеси Лесі Українки “Надія” під час церемонії відкриття 76 Міжнародного Каннського кінофестивалю.

“На 76-му Міжнародному Каннському кінофестивалі неперевершена Катрін Денев підтримала Україну. Кіноакторка зачитала вірш Лесі Українки “Надія” під час церемонії відкриття. Світ кіно підтримує нашу державу. Ми дуже вдячні за солідарність”, – повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.

Довідка: Катрін Фаб’єнн Дорлеак, відома під сценічним ім’ям Катрін Денев — знаменита кіноакторка Франції, режисерка, співачка, модель.