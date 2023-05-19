Лідери G7 гарантують продовження військової допомоги Україні і засуджують агресію росії

Лідери «Великої сімки» на саміті в японській Хіросімі ухвалили спільну заяву щодо війни в Україні. G7 пообіцяла продовжувати надавати Україні оборонну допомогу, засудила дії росії та її ядерний шантаж, а також пообіцяла працювати над відстеженням російських алмазів, щоб надалі запровадити обмеження експорту.

Заява оприлюднена на сайті Білого дому.

«Ми підтверджуємо наше зобов’язання надавати Україні фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку стільки, скільки потрібно. Ми запроваджуємо додаткові санкції та заходи для збільшення витрат росії та тих, хто підтримує її військові дії», – йдеться у заяві.

Основні пункти документу, прийнятого на саміті G7:

Безвідповідальна ядерна риторика росії, підрив режимів контролю над озброєннями та заявлений намір розмістити ядерну зброю в Білорусі небезпечні та неприйнятні.

Країни G7 вітають дипломатичні зусилля президента Володимира Зеленського та підтримують його Формулу миру. «З метою життєздатного повоєнного мирного врегулювання ми, як і раніше, готові досягти домовленостей разом з Україною, а також зацікавленими країнами та установами про стійку безпеку та інші зобов’язання, щоб допомогти Україні захистити себе».

G7 стурбована захопленням та мілітаризацією росією Запорізької атомної електростанції.

Лідери G7 зобов’язалися продовжувати надавати Україні допомогу в галузі безпеки, допоки вона захищається від російської агресії, пристосовуючи підтримку до потреб.

G7 обіцяє допомагати Україні у відновленні, вітає зусилля щодо боротьби з корупцією та закликає до продовження реалізації ефективної програми реформ.

Лідери «Великої сімки» обіцяють і надалі вводити санкції проти росії та обмежувати її можливості фінансувати війну, зокрема шляхом скорочення доходів від енергоносіїв. «Ми продовжимо тісно співпрацювати з метою обмеження торгівлі та використання алмазів, здобутих, оброблених або вироблених у росії, і взаємодіятимемо з ключовими партнерами з метою забезпечення ефективного виконання майбутніх скоординованих обмежувальних заходів, у тому числі за допомогою технологій відстеження».

G7 закликає треті країни негайно припинити надання матеріальної підтримки російській агресії, інакше їм доведеться зіткнутися із серйозними наслідками.

G7 продовжить зусилля, щоб росія заплатила за довгострокове відновлення України.

«Велика сімка» підтримує притягнення до відповідальності за воєнні злочини, зокрема через міжнародні механізми, наприклад, Міжнародний кримінальний суд.

Також глава Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що на саміті обговорюватиметься надання Україні винищувачів F-16.