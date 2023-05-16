У Легедзиному на Черкащині продають їстівні… статуетки й посуд – пряники у вигляді виробів давніх трипільців

Про це розповів директор заповідника Владисслав Чабанюк: “Під відкриття туристичного сезону наша креативна сільська майстриня Олена Онищенко-Рипко вперше придумала і натворила “трипільських” пряників. Смачних, красивих і пізнавальних.. ще й великих! Я навіть не знаю, з якого боку до них і братися… Особливо до “богинь”)) Першим покупцем цих смаколиків став Ростислав з Полтави. Він з батьками давно мріяв потрапити до нашого музею, а тут така нагода – поїздка до Вінниці, де він брав участь у змаганнях, як фіналіст шкільної Всеукраїнської Олімпіади з математики. По дорозі і заїхали, а тут ще й така краса…”