У Легедзиному на Черкащині продають їстівні… статуетки й посуд – пряники у вигляді виробів давніх трипільців

У Легедзиному на Черкащині, на території державного історико-культурного заповідника “Трипільська культура” почали продавати ексклюзивні пряники у вигляді трипільського посуду і трипільських статуеток, пише “Козацький край”.
Про це розповів директор заповідника Владисслав Чабанюк: “Під відкриття туристичного сезону наша креативна сільська майстриня Олена Онищенко-Рипко вперше придумала і натворила “трипільських” пряників. Смачних, красивих і пізнавальних.. ще й великих! Я навіть не знаю, з якого боку до них і братися… Особливо до “богинь”)) Першим покупцем цих смаколиків став Ростислав з Полтави. Він з батьками давно мріяв потрапити до нашого музею, а тут така нагода – поїздка до Вінниці, де він брав участь у змаганнях, як фіналіст шкільної Всеукраїнської Олімпіади з математики. По дорозі і заїхали, а тут ще й така краса…”
Новинку музейної сувенірної лавки у Дегедзиному вже оцінили й колеги-історики з Черкас – зокрема, “трипільські” пряники стали темою жвавого обговорення на фейсбук-сторінці Центру вивчення пам’яток археології ЧНУ ім.Богдана Хмельницького.
Тим часом, заповідник “Трипільська культьура” розпочинає не лише туристичний, а й археологічний сезон-2023. Як повідомляють у державному заповіднику, він буде продовженням незавершених досліджень 2021 року. Ковід і широкомасштабна війна внесли свої корективи в археологічний процес, кілька разів поставивши його на паузу, і лише зараз, без фінансування, він таки буде продовжений. Трипільська експедиція ІА НАНУ спільно з ДІКЗ “Трипільська культура” цьогоріч мають завершити довготривале дослідження гончарного господарсько-житлового комплексу “Сім’я гончара 2″ на мега-поселенні “Тальянки”. 14 травня розпочали підготовку місця розкопу.