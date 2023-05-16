Спроба росіян вчинити наймасованіший ракетний удар по Києву повністю провалилася

У вівторок, 16 травня, речник Повітряних сил Юрій Ігнат, коментуючи новий масований ракетний удар Росії по Україні, заявив, що ворог застосував аеробалістичні ракети з шести літаків Міг-31К.

«Знаємо, що цей літак є носієм саме аеробалістичних ракет Х-47. Таким чином, шість таких ракет було спрямовано в бік столиці, вони всі були знищені нашою ППО», — сказав він в ефірі телемарафону.

Ігнат зазначив, що також окупанти атакували з південного напрямку, з кораблів у Чорному морі. Дев’ять крилатих ракет Калібр знищено на різних напрямках.

За його словами, також було знищено три ракети С-400 або ж Іскандер-М — зараз їх тип уточнюється, але летіли вони за балістичною траєкторією.

В Україні вночі у вівторок, 16 травня, у більшості областей було оголошено повітряну тривогу. У столиці тривогу оголошували двічі: Росія атакувала Київ балістичними, крилатими ракетами та БПЛА. Більшість цілей над Києвом було знищено, однак уламки впали щонайменше в чотирьох районах міста. Всього над Києвом та в сусідніх областях протягом ночі збито 27 ворожих повітряних цілей, з них 18 ракет різних типів та 9 безпілотників російського та іранського виробництва.

Уночі ворог випустив по Україні:

6 ракет аеробалістичних ракет “Кинджал”;

9 крилатих ракет “Калібр”;

3 балістичні/зенітні ракети (тип уточнюється);

6 ударних БПЛА Shahed-136/131;

3 БПЛА “Орлан”, SuperCam.

За даними Forbes, ракета “Калібр” коштує 6,5 млн дол, тобто загальна вартість випущених снарядів вночі становить 58,5 млн дол.

Гіперзвукова ракета Х-47 “Кинджал” може коштувати від 10 млн дол і вище, загальна вартість 6 пусків - 60 млн дол.

Іранські ударні безпілотники Shahed-136/131, згідно з інформацією у відкритих джерелах, коштують від 20 тис дол до 50 тис дол за одиницю. В середньому, 6 таких БпЛА коштували 280 тис дол.

Російський безпілотник “Орлан-10″ коштує, за оцінкою Генштабу, 100 тис дол. Даних щодо ціни безпілотника SuperCam у відкритих джерелах немає, тому припустимо, що вона близька до ціни БПЛА “Орлан-10″. Відтак, 3 дрони коштували 300 тис дол.

Отже, загалом ракети та безпілотники, випущені по Україні у ніч на 18 травня коштували 119,08 млн дол.



