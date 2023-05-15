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Відомий комбат з Черкас звернувся до українців із закликом вступати у штурмовики

Дата: 15.05.2023
Автор:
Відомий і як воїн, і як громадський діяч далеко за межами рідних Черкас, Дмитро Кухарчук (позивний “Сліп”), який командує 2-м батальйоном знаменитої 3-ї окремої штурмової бригади, яка успішно громить  російських окупантів  під Бахмутом, звернувся до укранїців з лаконічною, але потужною заявою.
На своїй сторінці у Facebok “Сліп” написав наступне: Війна не закінчиться ще довго. Воювати доведеться всім. Питання лише в тому – куди ти потрапиш? Долучайся до штурмовиків. Саме ми звільнимо українські землі, заберемо російські і отримаємо всю славу! Заповнюй анкету на https://ab3.army/?utm_source=.tg&utm_medium=social..

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