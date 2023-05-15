Українська каратистка виборола “золото” на турнірі у Марокко

Українська спортсменка Анжеліка Терлюга стала чемпіонкою в особистому куміте на турнірі Karate 1 Premier League, що відбувся у Марокко.

Про це повідомили у Міжнародному олімпійському комітеті.

Зазначається, що у вирішальній сутичці вагової категорії до 55 кг наша спортсменка перемогла срібну медалістку чемпіонату світу-2021 Аллен Трініті зі США з результатом у 2:1.

«Для 31-річної каратистки з Одеси це був 19-й в кар’єрі фінал у цій престижній серії змагань і 14-та золота нагорода!», — додали в комітеті.

Відзначимо, що Анжеліка Терлюга є срібною призеркою Олімпіади-2020. Рік тому, після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, російськомовна одеситка написала у своєму акаунті: “Виноват не язык, а старый шизофреник, мечтающий о совке”…

Нагадаємо, уперше за сім років українська команда виборола найвищу нагороду на Кубку світу з фехтування на шаблях серед жінок у Батумі.