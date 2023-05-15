Російську Брянщину продовжує лихоманити: після практично одночасного падіння 5 літаків і гелікоптерів вибухи струсонули нафтобазою…

Влада Брянської області РФ заявила про нібито атаку безпілотником нафтобази, традиційно звинувативши у цьому Україну.

Про це пише Телеграм-канал Shot з посиланням на джерело.

Там заявили, що “український” безпілотник нібито атакував нафтобазу “Брянськнафтопродукт” в Клинцях. Попередньо, два снаряди було скинуто з безпілотника. “За нашими даними, охоронці виявили дві вирви діаметром 10 см при нічному обході території між резервуарами, які не були заповнені нафтопродуктами. Витоку та займання, а також постраждалих немає”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 травня на території Брянської області РФ впало два вертольоти Мі-8 та літаки Су-34 та Су-35, внаслідок аварій загинули 9 російських льотчиків. Росія так і не назвала причини масових катастроф бойової авіації.

У Повітряних силах України повідомили, що протягом 13 травня Росія втратила у Брянській області п’ять військових літаків. Речник Юрій Ігнат наголосив, що до масових авіакатастроф причетна сама Росія.