Черкаський гурт SPIV BRATIV створив драйвовий кавер пісні від хорватських учасників “Євробачення”

Український гурт SPIV BRATIV з міста Черкаси жваво відреагував на успіх на “Євробаченні” у Ліверпулі хорватського гурту “Let 3″ - створили кавер на їхні пісню з кліпом “Mama ŠČ” , які висміюють дует двох диктаторів, які у ХХІ столітті влаштували середньовічну війну посеред Європи.

Лейтмотивом пісні є “трактор-армагедон”, з натяком на трактор “Бєларусь”, який колись подарував путіну “бацька” лукашенко. Правда, у пісні хорватів він згадується вже як “мама” і там звучать такі слова: “Мама купила трактора, мама поцілувала недоумка, цього маленького психопата, мерзенного маленького психопата…”

Учасники хорватського гурту на “Євробаченні” виступали у барвистому вбранні, що скидається на військову форму, а у фіналі один із них з’являється з муляжами ядерних ракет. Кліп кавера від черкаських братів чорно-білий, чим ще більше підкреслює відсил до того, що сусідні з Україною росія та залежна від неї лукашенківська земля застрягли у середньовічному сприйнятті світу.

Гурт Let 3 з Рієки було створено в 1987 році. Її фронтмени Дамір “Mrle” Мартинович і Зоран “Prlja” Проданович. Гурт відомий своїм провокаційним стилем і дивовижними живими виступами.

Гурт SPIV BRATIV створено 2010 року у місті Черкаси, складається з чотирьох рідних братів: Дмитра, Артемія, Антонія і Леонтія Осичнюків. На старті своєї кар’єри брати прославилися саме виконанням каверів пісень відомих виконавців, проте від часу початку повномасштабного вторгнення росії стали відомими на всю Україну та за її межами власних пісень, які вже стали хітами: “В городі Херсоні”, “Москва згоріла і втонула…” та інших, які запалюють на спротив українців і спонукають Європу посміятися над недолугою недоімперією, яка називає себе росією, та над її прислужниками…