Обіцяні Великобританією танки Challenger 2 – вже в Україні

Великобританія, яка поставила Україні далекобійні крилаті ракети Storm Shadow, також передала військовим усі обіцяні танки Challenger 2.

Про це 11 травня заявив голова Міноборони Британії Бен Уоллес під час виступу у Палаті громад.

“Я знаю, що всі ці танки надійшли в Україну. Також багато запчастин, багато іншої бронетехніки. Я не знаю, чи всі ці вантажі доставили, але всі танки там”, – розповів голова відомства.

Міністр також повідомив, що українські військові вчилися працювати з цими танками і на території Великобританії, і в Україні.

Раніше про передачу танків також повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, який проїхався на одному з Challenger.

Зазначимо, що спочатку Британія обіцяла передати ЗСУ 14 танків Challenger 2, але після візиту до країни президента Володимира Зеленського там вирішили поставити 28 одиниць цієї техніки.

Нагадаємо, що британські літаки Typhoon та ракети Storm Shadow відкриють можливості для швидшого визволення Криму.