Україна – серед лідерів престижного всесвітнього типографського конкурсу

Журі всесвітньої типографської організації The Type Directors Club оголосили переможців престижного міжнародного конкурсу TDC69. Серед них – дев’ять проєктів з України, повідомляє Район-Культура.

Цього року на конкурс надіслали заявки з 77 країн, що стало рекордом для TDC. 42 держави увійшли до списку переможців, а Україна увійшла до п’ятірки країн, які отримали найбільше нагород. Українські проєкти в одному списку з США (52 проєкти), Німеччиною (24 проєкти), Китаєм (23 проєкти) та Нідерландами (11 проєктів).

Українці здобули перемогу у трьох різних номінаціях: Шрифтовий дизайн, Леттеринг та Типографія.

Зокрема, у номінації «Шрифтовий дизайн» перемогу здобула рівнянка Олександра Корчевська зі шрифтом Rivne. Ментором шрифтарки по цьому проєкту був дизайнер Кирило Ткачов з Луцька.

За словами Олександри, Rivne – це шрифт з вивісок 20-тих років ХХ століття міста Рівного, який вона розробила, коли навчалась на курсі у Кирила. Після завершення він запропонував його дооформити, шрифт все ще на стадії роботи над ним, але вона вирішила його подати на конкурс та скористатися можливістю податися.

«Що це означає? Український шрифт, шрифт Рівного, зʼявиться у книжці переможців TDC’69 2023 року, а також буде показаний на виставках у 8 країнах світу (у США, Канаді, Китаї, Англії, Франції, Німеччині, Японії, Новій Зеландії, Польщі, Південній Кореї, Іспанії та Тайвані). Довго говорити не буду, але цю нагороду сприймаю зараз як один із фронтів боротьби за призму висвітлення українського дизайну та тішуся, що ми потихеньку пробиваємо стіни і український дизайн будуть бачити за кордоном», – додала дизайнерка.