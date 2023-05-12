У День Незалежності на кіноекрани України вийде історичний фільм “Довбуш”

На День Незалежності в прокат виходить один з найочікуваніших історичних фільмів останніх років — “Довбуш” Олеся Саніна. Події стрічки відбуваються у ХVIII столітті, коли українська нація вкотре зазнає утисків поневолення…

Саме тоді на Покутті починає діяти загін опришків під керівництвом Олекси Довбуша, який протистояв жадібним та жорстоким панам і захищав знедолених українців. Карпатський лицар пропагував істинно українські цінності майже три сторіччя тому. Над стрічкою працює команда кращих з кращих: режисер — Олесь Санін, оператор — Сергій Михальчук, музику написала композиторка Алла Загайкевич.

“У нашому фільмі ми розкажемо про того, кого не зламала доля, хто повернув віру в перемогу, про того, хто зборов страх. Але ми розкажемо ще й таку історію, про яку раніше ніхто не розказував. Ми її покажемо так, як ніхто ще не показував”, — розповідає Олесь Санін, режисер фільму. Картина відтворює унікальну атмосферу XVIII століття, у якому жив та боровся Олекса Довбуш. Відтворення самобутності епохи стало можливим не лише завдяки фольклорним експедиціям у Карпатах, а й консультаціям істориків, етнографів, працівників музеїв України, священників, експертів з геральдики та історії зброї, реконструкторів історичних битв.

У головних ролях — Олексій Гнатковський, Дар’я Плахтій, Сергій Стрельников. Стрічка вийде в прокат 24 серпня. Дистриб’ютори картини — FILM.UA Distribution та “Кіноманія”.