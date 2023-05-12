Британські крилаті ракети великої дальності Storm Shadow допоможуть швидше викинути російських окупантів з української землі

Великобританія поставила Україні крилаті ракети великої дальності Storm Shadow. Це зробили перед очікуваним контрнаступом ЗСУ.

CNN. Про це з посиланням на високопоставлених західних чиновників повідомляє

Storm Shadow — це крилата ракета великої дальності зі стелс-можливостями. Вона спільно розроблена Великобританією та Францією і зазвичай запускається з повітря.

Має дальність стрільби понад 250 км, або 155 миль. Це трохи менше за 185-мильну здатність армійських тактичних ракетних систем «земля-земля» (ATACMS) американського виробництва, про які Україна давно просила.

Важливо те, що Storm Shadow має радіус дії, щоб завдати глибоких ударів по контрольованій росією території на сході України. Західний чиновник повідомив CNN, що Велика Британія отримала запевнення від українського уряду, що ці ракети будуть використовуватися лише в межах суверенної території України, а не всередині росії.

Офіційні особи Великої Британії часто робили публічні заяви, в яких називали Крим суверенною територією України, описуючи його виключно як «незаконно анексований».

Тим часом, в Україні інженери з волонтерського конструкторського бюро PARS та волонтери ГО «Відсіч» створюють бойову ракету «Трембіта». Вона зможе уразити об’єкти ворога на відстані 140 км та виснажити засоби ППО ворога.