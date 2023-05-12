﻿

12-річна українська спортсменка з Одещини вже вдруге потрапила до всесвітньої Книги рекордів Гіннеса

Дата: 12.05.2023
Автор:

Софія Тепла з міста Подільськ Одеської області вже вдруге потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Софія — наймолодша українка і перша дитина в нашій країні, яка потрапила до цієї книги всесвітніх рекордів.

Рекорд було встановлено нинішньої весни. Про це у Facebook розповіла мама гімнастки Марина Тепла. «Софія виконала віджимання від підлоги у потрійній гімнастичній складці лише на одних руках 21 раз за 30 секунд. У спробі було 23 рази, але перший їй не зарахували, а також одне віджимання на 16-му разі, як виявилось, було не повним. Але навіть 21 раз — це багато, адже минулий світовий рекорд становив 12 разів», — написала Тепла.

Уперше дівчина встановила світовий рекорд, який внесли до Книги рекордів Гіннеса, у лютому 2022 року у номінації «Мінімальний час подолання дистанції 20 метрів “contortion roll”. Тоді спортсменці було 11 років.

 

Поделиться в соц. сетях

Share to LiveJournal
Share to Odnoklassniki
﻿

Напишіть відгук

Свіжий випуск

Газета 'Козацький край' номер 2 від квітень 2023

дружні сайти

ТМ “Еко-Ферма”

Музейно-етнографічний комплекс “Дикий Хутір”

Світовий Конґрес Українців

Млини України

Млини України

Туристична компанія “Від Краю – до Краю”

Від краю до краю

© 2011-‘2023’.Вільне Козацтво Холодного Яру