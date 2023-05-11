Українська дитяча книга про війну увійшла до міжнародного рейтингу найкращих видань року

Книжка “Війна, що змінила Рондо” Романи Романишин та Андрія Лесіва потрапила до списку найкращих видань 2022 року найбільшої щоденної газети Німеччини – Süddeutsche Zeitung.

Про це повідомив Український інститут книги.

Українська дитяча книжка була видана творчою майстернею “Аґрафка” та перевидана німецькою видавництвом Gerstenberg Verlag. Німецький переклад книги готували Клаудія Дате й Оксана Семенець.

За версією Süddeutsche Zeitung ”Війна, що змінила Рондо” стала однією з 12 найкращих книжок для дітей і підлітків.

”Українське подружжя авторів Романа Романишин та Андрій Лесів не боїться важкої теми війни. Завдяки делікатним малюнкам і текстам вони знаходять слова для того, що важко пояснити дітям. Книжка з картинками розповідає про сліпуче містечко Рондо, де різнокольорові квіти співають і весело живуть разом із паперовими пташками та лампочками. Раптом темніє, в’їжджають танки, горять хати. Раптом війна. І найгірше: війна сіє чорні квіти, що мають колючки, і змушують замовкнути барвисті квіти. … Зрештою герої та героїні знаходять вихід, але назавжди залишаються поранені війною“, - пише видання про цю книгу в своєму списку.

Книга “Війна, що змінила Рондо” вийшла у “Видавництві старого Лева” у 2015 році.

“Це історія про те, що війна не має серця і не розуміє жодної мови, зате торкається кожного і на всіх залишає шрами. Та якщо спільно збудувати машину світла і навчитися співати попри все, тоді навіть найтендітніші істоти зможуть вистояти й перемогти”, – описують книгу у ВСЛ.

З того часу книга була перекладена кількома мовами, зокрема італійською, французькою, словацькою, вірменською. Також видання отримало низку відзнак та потрапило до щорічного каталогу дитячої та юнацької літератури “Білі круки 2015″.

У 2021 році книгу Романишин та Лесіва вніс до списку найкращих ілюстрованих книжок року американський журнал про книжки Kirkus Reviews.

Інші книжки творчої майстерні “Аґрафка” – творчого тандему подружжя художників – також здобували перемоги на конкурсах книжкових дизайнів в Україні та світі. Зокрема, у 2021 році їхня книжка “Я так бачу” отримала гран-прі на всеукраїнському конкурсі “Найкращий книжковий дизайн”, заснованому фестивалем “Книжковий Арсенал”, і бронзову медаль на конкурсі “Найкрасивіші книги світу”.