За фото з Маріуполя троє українських журналістів стали лауретами престижної Пулітцерівської премії-2023

Українські репортери Євген Малолєтка, Мстислав Чернов та Василина Степаненко стали лауретами Пулітцерівської премії-2023.

Про це йдеться на сайті премії.

Нагороду у двох номінаціях – «За служіння суспільству» та Breaking News Photography – отримало інформаційне агентство Associated Press за фото з обложеного російськими військами Маріуполя українських журналістів Євгена Малолєтки, Мстислава Чернова та Василіси Степаненко, а також французької кореспондентки Лорі Хіннат.

«Команда AP прибула до Маріуполя наприкінці лютого 2022 року. До того моменту, коли вони виїхали майже через три тижні, обложене українське портове місто лежало в руїнах. Їхня робота була відзначена Пулітцерівською премією за суспільну службу», – зауважили в агенції.

Довідка

Пулітцерівська премія – одна з найпрестижніших світових нагород у галузі журналістики, заснована Джозефом Пулітцером. З 1917 року премія вручається щорічно в перший понеділок травня опікунами Колумбійського університету в Нью-Йорку. Розмір премії – 10 тисяч доларів. Із 2017 року розмір премії зріс до 15 тисяч доларів.