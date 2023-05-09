“Ленд-ліз” у боротьбі проти рашистів: Великобританія готова надати Україні ракети великої дальності

Влада Великобританії готова передати Києву ракети великої дальності, які США покищо відмовляються надавати.

Про це у понеділок, 8 травня повідомляє The Washington Post.

В опублікованому очолюваним Великою Британією Міжнародним фондом для закупівлі зброї для України 2 травня повідомленні Міністерство оборони Сполученого Королівства висловило зацікавленість у наданні боєприпасів, здатних завдавати удари дальністю до 300 кілометрів.

Неназваний британський чиновник у коментарі ЗМІ відмовився підтвердити терміни поставки, тип, або кількість майбутнього озброєння, оскільки остаточне рішення ще не прийняте. Однак це повідомлення є суттєвим кроком до того, щоб Велика Британія почала надавати Україні озброєння, яке за характеристиками відповідає крилатим ракетам Storm Shadow повітряного базування, які можуть бути встановлені на українські реактивні літаки радянського виробництва та досягати території Росії.

Раніше британське видання The Times повідомляло, що ЗСУ готові використовувати британські ракети для ударів по Криму.

Korrespondent.net