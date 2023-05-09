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Фільм «Люксембург, Люксембург» увійшов до десятки найкасовіших стрічок українського кінопрокату

Дата: 09.05.2023
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Фільм «Люксембург, Люксембург» українського режисера Антоніо Лукіча, який у квітні став лідером українського прокату, уже зібрав у прокаті у 25 млн 361 тисячу гривень і увійшов до десятки найкасовіших стрічок українського прокату. Про це повідомляє Держкіно.

Зйомки проходили у 2021 році у Лубнах Полтавської області, Києві та Люксембурзі. Головні ролі у фільмі «Люксембург, Люксембург» виконали учасники гурту «Курган і Agregat» – брати Раміл та Аміл Насірови. Їхні герої – брати-близнюки, які намагаються навести лад у своєму житті, поки в ньому не з’являється батько, який давно зник. Вони вирушають у подорож, аби побачити його…

Це друга повнометражна ігрова стрічка Лукіча після стрічки «Мої думки тихі», яка вийшла в український прокат 16 січня 2020 року. Вона отримала нагороду премії «Золота дзига» як найкращий фільм. Ірма Вітовська була відзначена премією за участь у картині. Фільм також отримав нагороду на фестивалі Santa Monica Film Festival у США.

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