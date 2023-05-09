9 травня Україна святкує День Європи

Відсьогодні, 9 травня в Україні відзначатимуть День Європи. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський - йдеться у відеозверненні очільника держави.

Як зазначив Володимир Зеленський, таким чином Україна вшановуватиме історичну єдність – єдність усіх європейців, які знищили нацизм. “Багато років тому на нашому континенті була встановлена традиція святкування саме 9 травня Дня Європи – для відзначення досягнутих миру та єдності. Сьогодні єдність на нашому континенті наближає нас до відзначення першого дня нашого миру”, – пояснив рішення Зеленський.

Водночас 8 травня президент України запропонував 8 травня відзначати День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945.