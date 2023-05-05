У Києві запустили ізраїльську вдосконалену систему оповіщення повітряної тривоги

Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, пише The Jerusalem Post.

Відомо, що на початку січня 2023 року Ізраїль пообіцяв передати Україні технології, пов’язані з розумним оповіщенням про ворожі ракети і дрони. Вже цього тижня обіцяна система оповіщення запрацювала у Києві. Посол сподівається, що систему оповіщення швидко доопрацюють та її також зможуть встановити у всі великі міста України.

Зазначається, що поліпшена система зможе оповіщати про загрозу ракетного удару в конкретному місті замість усієї області. Відповідно, люди, що перебувають у можливій зоні ураження, отримуватимуть сповіщення на мобільні телефони.

У такому разі українці матимуть більше часу на те, щоб перейти в укриття. Натомість громадяни, яким не загрожує небезпека, будуть займатись буденними справами.

«Це дуже важливо для нашої цивільної та військової інфраструктури. Це обладнання, яке дозволить нам рятувати життя», – додав Корнійчук.

Ізраїль допомагає Україні з перших тижнів повномасштабного вторгнення російської армії. Зокрема вже 19 березня стало відомо, що держава направила Україні броньовані швидкі медавтомобілі. Крім того, Ізраїль надав понад 200 млн доларів на розбудову медичної інфраструктури України. 26 жовтня 2022 року стало відомо, що Україна та Ізраїль офіційно посилили співпрацю в оборонній сфері. Зокрема йшлося про обмін даними розвідки.

Нагадаємо, Норвегія нещодавно виділила 378 млн євро на гуманітарну допомогу та відновлення України.

Крім того, Сполучені Штати надають Україні новий пакет військової допомоги на суму до 300 млн доларів.