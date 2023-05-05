До Києва приїхали голлівудські зірки українського походження: Кетрін Винник з “Вікінгів” та Іванна Сахно із “Зоряних війн”

Голлівудські акторки українського походження Іванна Сахно та Кетрін Винник приїхали до Києва. Про це повідомляється на офіційній сторінці платформи UNITED 24.

Разом із знаменитостями столицю відвідали креативний директор And Us Джеймі Кенневей, менеджер Imagine Dragons Мак Рейнольдс та оператор постановник гурту Тай Арнольд.

За інформацією UNITED 24, вони приїхали до дня річниці урядової платформи, яка була створена 5 травня минулого року.

“До Києва приїхала акторка та продюсерка Кетрін Винник. Ще в березні зірка Вікінгів стала амбасадоркою UNITED24. Разом із нею до столиці завітала наша спеціальна гостя – акторка Іванна Сахно, яка грає роль у серіалі Зоряні війни: Асока. Поруч із ними – креативний директор And Us Джеймі Кенневей, який створював проєкти для нашої платформи, Мак Рейнольдс, менеджер Imagine Dragons, а також Тай Арнольд – оператор-постановник американського гурту”, – йдеться у повідомленні.