Газета “Козацький край” нагадала про українсько-польський військовий парад 9 травня 1920 року

Всеукраїнська газета “Козацький край”, яка виходить друком у Черкасах, першу шпальту чергового номера присвятила українсько-польській дружбі і боротьбі проти спільного ворога – росії.

Ілюстрації титульної сторінки нагадують про спільний весняний наступ військ Польщі та Української Народної Республіки 1920 року, під час якого було визволено від московсько-більшовицьких окупантів Київ і проведено там військовий парад на Хрещатику 9 травня. Інше ж фото стосується сучасності і нагадує про те, що навесні 2023 року в Польщі готуються українські екіпажі танків “Леопард”, які зовсім скоро візьмуть участь у контрнаступі ЗСУ…

“Козацький край” традиційно присвячено як історії Визвольної боротьби, так і її сучасного продовження – проти одвічного спільного ворога. Причому, одна з публікацій номера стосується історії повітряної екадрильї імені Тадеуша Костюшка – літаків Війська Польського, які бомбили російських окупантів навесні 1920 року – зокрема, в районі Черкас.

Газета “Козацький край” є волонтерським проектом і розповсюджується безкоштовно, причому в часі воєнного стану – лише на території Черкащини, частково – в Києві та у підрозділах на фронті, у складі яких воюють черкащани.