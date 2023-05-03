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“Минуле на дотик”: в Черкасах стартує виставка Романа Турецького

Дата: 03.05.2023
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“Минуле на дотик” – так називається виставка відомого митця Романа Турецького, яка відкриється 6 травня у Черкаському обласному краєзнавчому музеї.

Афіша виставки з артефактами палеонтології на ній, натякає – скульптор Турецький, відомий як автор пам’ятників гетьману Сагайдачному в Трахтемирові, 95-й бригаді ЗСУ в Холодному Яру і “кіборгам” у Черкасах, не робить акцент на війну, його виставка розповідатиме про вічні теми часів абсолютно давніх і про те, що в цьому світі людина – лише частина природи…

Той, хто знає Романа – знає й те, що його мистецькі витвори завжди цікаві й унікальні. А той, хто ще не знайомий з творчістю митця – сам зможе переконатися у цьому, відвідавши виставку 6 травня…

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