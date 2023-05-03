“Атака на кремль”, яка наробила паніки в москві – невідомого походження

Походження “бавовни” на даху однієї з будівель московського кремля залишається нез’ясованим.

Україна в ніч проти 3 травня спробувала завдати удару безпілотниками по кремлю, заявила пресслужба президента росії. Там назвали атаку замахом на путіна і пригрозили “заходами у відповідь”.

У відповідь у пресслужбі президента України Володимира Зеленського заявили, що не мають інформації про нічні атаки на кремль, і зазначили, що всі зусилля Україна спрямовує на звільнення власних територій, а не на атаку чужих.