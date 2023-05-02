У Черкасах відбудеться творчий вечір історика Володимира В’ятровича

У п’ятницю, 5 травня 2023 року, о 18:00 у Черкаському художньому музеї (вул. Хрещатик, 259) відбудеться літературний вечір історика, публіциста, державного та громадського діяча Володимира В’ятровича.

Модерує захід черкаська культурна менеджерка Людмила Фіть, яка поспілкується із гостем про книги «УПА. Історія нескорених» та «Наша столітня».

“Війна, свідками і учасниками якої ми є сьогодні, почалася задовго до нашого народження. Вже перші спроби українців створити незалежну державу у 1917 викликали агресію сусідньої Росії. Тоді ми зазнали поразки, але не скорилися. Підпільна боротьба за свободу тривала, спалахнувши масовим рухом УПА в роки Другої світової. Москва, після понад десяти років зусиль, зуміла придушити повстанський рух. Але пам’ять про УПА знищити не зуміла. Ця пам’ять у кінці 1980 підняла українців, що об’єдналися в національно-демократичний рух, який увінчався відновленням незалежності. Нині вона знов надихає нас у війні з Росією. Тому бандерівське «Слава Україні!» стало офіційним вітанням ЗСУ. У нас все той же ворог, якого не вдалося знищити десятки років тому в лісах Волині чи Карпат. Але ми – незламні. І нас, незламних, мільйони. На цей раз — за сотні кілометрів на схід та на південь від країв УПА. Значно ближче до серця вмираючої імперії”, – говориться у релізі очікуваного заходу.

Організатори заходу – «Наш формат», «Фабула» та «Черкаський книжковий фестиваль». Вхід – вільний.