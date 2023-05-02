«Мрія», «Дія», «Козаки»: MEGOGO запускає подкаст про історії українського дизайну

Пpо це повідомила прес-служба MEGOGO.

Ведучим подкасту став дизайн-директор Spiilka design büro та артдиректор медіасервісу MEGOGO Володимир Смирнов.

“Всі теми, які ми висвітлюємо в подкасті, так чи інакше стосуються українського дизайну та еволюції української ідентичності в дизайні. Дуже цікаво, коли ти можеш провести уявну лінію від козацького бароко до сучасної “Дії” та дослідити масштабні українські проєкти, наприклад, гру “Козаки”, яка вразила мене ще в дитинстві”, — розповів він.

У першому епізоді “Історій українського дизайну” оповідається про життя і творчість українського художника-графіка, ілюстратора, автора перших українських державних знаків Георгія Нарбута.

Серед наступних тем: українська гельветика та продуктовий дизайн, військова айдентика та гра “Козаки”, найбільший літак у світі — “Мрія” та дизайн ювелірних виробів. Також на слухачів чекатимуть історії життя та праці видатних діячів, зокрема Василя Кричевського, Володимира Побєдіна.

Послухати подкаст “Історії українського дизайну” можна абсолютно безкоштовно у мобільному додатку MEGOGO у розділі “Аудіо” на смартфонах на базі iOS та Android і в автомобілях з аудіосистемою Android Auto та Apple CarPlay. Проєкт також буде доступний на інших популярних подкаст-платформах.