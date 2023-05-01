Злата Огнєвіч стала офіційною речницею України на цьогорічному “Євробаченні”

У прямому ефірі Першого каналу Суспільного Мовлення під час національного марафону “Єдині новини” голова української делегації Оксана Скибінська розповіла, що Злата Оґнєвіч (Zlata Ognevich) стала речницею України на цьогорічному конкурсі “Євробачення“.

Вона додала, що Оґнєвіч уже виконувала цю роль — у 2017 році, коли “Євробачення” проходило в Україні. А також була конкурсанткою на 58 пісенному конкурсі, де посіла третє місце.

Оґнєвіч буде оголошувати бали національного журі у гранд-фіналі. За словами Скибінської, це важлива місія, тому що передбачає включення наживо.

“На жаль, через російське повномасштабне вторгнення цьогоріч ми не можемо прийняти Пісенний конкурс у себе вдома, але попри все — Україна буде наживо в гранд-фіналі шоу в особі нашої речниці. 13 травня в прямому ефірі з самого серця України Злата оголосить, кому саме наша країна віддала найвищий бал”, — зазначила вона.

“Мені приємно, що на цьогорічному Євробаченні я буду оголошувати найвищі оцінки від журі. Я згадую, радість нашої команди, коли у 2013 році оголошували мої бали. Це момент радості, тому я щаслива, що зможу комусь принести гарну звістку”, — додала Злата.

Що відомо про Євробачення-2023

67-й Пісенний конкурс “Євробачення” у травні прийматиме Ліверпуль. Гранд-фінал відбудеться на арені Liverpool 13 травня, а півфінали пройдуть 9 й 11 травня 2023 року. Про вже визначених представників конкурсу читайте у матеріалі Суспільне Культура.

Організатори презентували головний логотип та слоган цьогорічного шоу. Ним стало класичне багатошарове серце в синьому, жовтому, рожевому та фіолетовому кольорах.

Представниками України на цьогорічному конкурсі є гурт TVORCHI, – 28 квітня вони вже виїхали до Ліверпуля. Нещодавно гурт презентував оновлену версію пісні “Heart of Steel”. У гранд-фіналі Євробачення-2023 TVORCHI виступатимуть під номером 19.

Також на сцену 67-го Пісенного конкурсу вийдуть українські зірки “Євробачення” — Kalush Orchestra, Go_A, Jamala, Тіна Кароль та Verka Serduchka. Наразі визначається формат участі співачки Руслани, яка принесла Україні перемогу на “Євробаченні” 2004 року.