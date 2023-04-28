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Розплата за Дніпро і Умань: снаряди вже полетіли на голови російських окупантів

Дата: 28.04.2023
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25-а повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ ЗСУ, відправляючи “гостинці” на голови російським окупантам, зазначили, що це їм – за мирні українські міста Умань і Дніпро, обстріляні крилатими ракетами рашистів вранці, 28 квітня, пише “Козацький край”

Саме цю дату вказано на потужних 105-міліметрових британських снарядах на фото, оприлюднених українськими бійцями-десантниками.

Швидку розплату за вбивства окупантами мирних жителів Умані на Черкащині та Дніпра зафіксувала на своїй сторінці у Facebook пресофіцер Лана Борисова.

Коли публікація вже була готова до друку, редакції “Козацького краю” повідомили, що лаконічними написами “За Умань!” сьогодні були “промарковані” і дуже багато снарядів, випущених по ворогу 3-ю окремою штурмовою бригадою ЗСУ…

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