ГУР Міноборони України попередив росіян: варто триматися подалі від “парадів Пабєди” і від воєнних злочинців-рашистів…

Головне управління розвідки Міноборони України звернулась до громадян Росії та попередило їх про можливу небезпеку під час параду на «Дєнь Побєди», який планується на 9 травня.

Відповідну заяву озвучив речник структури Андрій Юсов, передає Obozrevatel.

Росіян закликають не виходити з дому на 9 травня та обходити десятою дорогою військові об’єкти та колони техніки.

Зазначається, що Україна та воєнна розвідка володіють усією інформацією стосовно всіх заходів окупантів, які вони собі запланувати на 9 травня. Зокрема, йдеться про «заходи безпеки» та навіть маршрути пересування охорони головних чиновників-злочинців Росії.

«Звичайно, якщо говорити про якісь акценти чи поради, то, думаю, що пересічним росіянам, цивільним, мирним жителям, які не пов’язані з воєнними злочинцями та агресією Росії проти України, варто всі дні, як, власне, і всі прийдешні, уникати присутності та перебування поряд із військовими злочинцями та поряд із військовими об’єктами, які можуть використовуватися в агресії так званої Росії проти України», – заявив Юсов.

Представник розвідки додав, що справедливе покарання знайде військових злочинців РФ будь-коли.

«Я думаю, що це формулювання самодостатнє. Україна робить і робитиме все, щоб захистити себе від військової агресії сучасної так званої Російської Федерації – Московії. Все для того, щоб деокупувати території, що обов’язково трапиться, і повернутися до кордонів 91-го року і також обов’язково зробить усе для справедливого покарання військових злочинців та всіх, хто має відношення до цієї геноцидної війни сучасної Росії проти України», – додав він.

Зауважимо, на святкування Дня Перемоги 9 травня до Москви приїде один-єдиний іноземний лідер – президент Киргизстану. Про це пишуть «Відомості» з посиланням на дипломатичне джерело та співрозмовника, близького до адміністрації президента.

Раніше, Кремль пішов на вкрай незвичайний крок, скасувавши ряд військових парадів у регіональних столицях. Зокрема, заплановані на 9 травня паради вже скасовано у Курській і Бєлгородській областях, які межують з Україною, а також в тимчасово окупованому Криму.