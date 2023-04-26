30000 грн за шолом: виставка “Шоломи Волі” у Черкасах допомагає у зборі коштів для ЗСУ

До 30 квітня у Черкаському художньому музеї діє виставка «Шоломи Волі», присвячена річниці останнього походу крейсера «москва» — за адресою, вказаною цьому російському кораблю захисниками українського острова Зміїний.

Черкасько-уманська команда MAGICREW продовжує втілення амбітного плану мистецької волонтерської підтримки Збройних Сил України: реалізовано ідею розпису яскравими сценами українсько-російської війни 15 армійських шоломів застарілого, радянського типу, об’єднаних спільним гаслом — «адресою» для російського військового корабля.

Просто в день відкриття виставки, 13 квітня, начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець взяв один з «Шоломів Волі» (роботи художника В’ячеслава Запісецького) у поїздку на Схід – наступного дня він вручив його у подарунок комбригу 67-ї ОМБр, у складі якої воює легендарний підрозділ «Вовки Да Вінчі».

20 квітня на аукціоні, організованому Благодійним фондом «Черкаси Чайка», ще один шолом з колекції «Шоломи Волі», роботи Анастасії Шепети, продано за 30 000 гривень – кошти пішли на купівлю автомобіля-позашляховика для десантників 95-ї ДШБр ЗСУ.

До 30 квітня (поки діє виставка) можна підкинути донат до скриньки Наш батальйон і В’ячеслав Скічко, які збирають кошти військовим на дрони і баггі…

«Заглянь до Художнього музею до 30 квітня. Крапля камінь руйнує…, – нагадують організатори виставки.