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30000 грн за шолом: виставка “Шоломи Волі” у Черкасах допомагає у зборі коштів для ЗСУ

Дата: 26.04.2023
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До 30 квітня у Черкаському художньому музеї діє виставка «Шоломи Волі», присвячена річниці останнього походу крейсера «москва» — за адресою, вказаною цьому російському кораблю захисниками українського острова Зміїний.

Черкасько-уманська команда MAGICREW продовжує втілення амбітного плану мистецької волонтерської підтримки Збройних Сил України: реалізовано ідею розпису яскравими сценами українсько-російської війни 15 армійських шоломів застарілого, радянського типу, об’єднаних спільним гаслом — «адресою» для російського військового корабля.

Просто в день відкриття виставки, 13 квітня, начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець взяв один з «Шоломів Волі» (роботи художника  В’ячеслава Запісецького) у поїздку на Схід – наступного дня він вручив його у подарунок комбригу 67-ї ОМБр, у складі якої воює легендарний підрозділ «Вовки Да Вінчі».

Ігор Табурець вручає шолом комбригу 67-ї ОМБр. На шоломі намальований ворожий череп з "георгіївською" стрічкою у формі літери "Z"...

20 квітня на аукціоні, організованому Благодійним фондом «Черкаси Чайка», ще один шолом з колекції «Шоломи Волі», роботи Анастасії Шепети, продано за 30 000 гривень – кошти пішли на купівлю автомобіля-позашляховика для десантників 95-ї ДШБр ЗСУ.

Шолом "Берегиня" проданий з аукціону за 30 тис.грн київському підприємцю

До 30 квітня (поки діє виставка) можна підкинути донат до скриньки Наш батальйон і В’ячеслав Скічко, які збирають кошти військовим на дрони і баггі…

Для купівлі цього позашляховика для десантників 95-ї бригади використано і 30 тисяч гривень, виручені з аукціонного продажу шолома

«Заглянь до Художнього музею до 30 квітня. Крапля камінь руйнує…, – нагадують організатори виставки.

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