На початку ХХ століття «вимушена переселенка» розповіла Парижу про Кам’янку і Шполянщину своїми картинами

Маріамна Лопухіна-Давидова увійшла в історію світового мистецтва як французька художниця українського походження.Народжена 1871 року у Матусеві на Шполянщині, в маєтку свого дідуся, донського козацького отамана, вона, здавалося б, була приречена на богемне й безтурботне життя.

У 1890-х юна дівчина з України вивчає живопис у кращих художників Парижа – в Академії Жуліана та Академії Гранд Шом’єр. Повертаючись в Україну, відвідує бали в Києві, а в сусідній Тимошівці на Кам’янщині – музичні вечори піаніста й композитора Фелікса і Кароля Шимановських, поляків за походженням, чиї імена теж увійдуть в історію світової культури. На одному з київських балів Маріамна знайомиться з бравим кавалерійським офіцером, якого звуть Лев Давидов і невдовзі виходить заміж за цього нащадка бунтівного декабриста з Кам’янки…

Звичне життя зруйнували Перша світова війна, розвал імперій і більшовицький шабаш в окупованій Україні. 1919 року вже відома на той час як успішна карикатуристка, Маріамна опиняється в еміграції – спочатку їде до Франції, а потім – у США.

Всі її акварелі й карикатури лишилися у маєтку в Матусові, розграбованому і спаленому більшовиками, але з часом Маріамна повернеться до малювання. На той час вже з першою сивиною на висках, вона починає малювати для своєї внучки Ірини – щоб маленька могла уявити далеку Україну такою, якою її запам’ятала бабуся. Картини на стінах і палаючий камін зали маєтку в Матусові; маєток Давидових у Кам’янці (він уцілів донині і відомий як Кам’янський краєзнавчий музей); пікнік у парку; гостини в Матусові знаменитого за революцією 1905 року попа Гапона, а потім – танці на балу в гостях вже у самого Гапона і освячення пасок на Великдень у Матусові… В деталях – українська їжа, костюми, обличчя й пейзажі, які супроводжуються текстом з поясненнями, приправленими гумором впереміш із світлим сумом за минулим.

Альбом із 82 акварелей із спрощеними для дитячого сприйняття жанровими сценками про життя в Україні вже у 1980-х роках видадуть друком нащадки Маріамни. Це станеться на острові Лонг-Айленд на південному сході штату Нью-Йорк – і вдало ілюстрований альбом буде видано декількома мовами світу – він пропагуватиме історію України за океаном…