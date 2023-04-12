Хочеш дізнатися, що є спільного у Валерія Залужного, братів Байрактарів, Леха Валенси і Річарда Бренсона? Відвідай виставку «Шоломи Волі», яка стартує у Черкаському художньому музеї!

Черкасько-уманська команда MAGICREW продовжує реалізацію амбітного плану мистецької волонтерської підтримки Збройних Сил України: за підтримки Черкаської ОДА 13 квітня, о 17:00 год. у Черкаському художньому музеї відкривається виставка «Шоломи Волі», присвячена річниці останнього походу крейсера «москва» – за адресою, вказаною цьому російському кораблю захисниками українського острова Зміїний.

Про це повідомляє “Козацький край”.

Черкащани Анатолій Депутат та Андрій Кравець і дев’ять художників з Умані (Василь Власюк, Анастасія Шепета, Олег Сирота, Людмила Довгань, Ігор Хасіатуллін, Володимир Савченко, Лариса Гоменюк і В’ячеслав Запісецький) реалізували ідею розпису яскравими сценами українсько-російської війни 15 армійських шоломів застарілого, радянського типу, об’єднаних спільним гаслом – «адресою» для російського військового корабля.

Ще один шолом, окремо підготовлений командою MAGICREW, очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець вручив Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному до Дня української державності. Художниця Анастасія Шепета розмалювала шолом символами малинового штандарту Головнокомандувача ЗСУ, чорного холоноярського прапора, зеленого дубового листя, чорного ворона і козака з шаблею – як данина віковим традиціям Визвольної боротьби, уособленням яких став Холодний Яр.

А ще три шоломи з Черкащини добралися до Стамбула – власники славетної фірми з виробництва бойових безпілотників, брати Халук і Селчук Байрактари тримають їх на почесному місці у офісі компанії. Поруч з орденами “За заслуги”, отриманими від президента Володимира Зеленського, обидва брати тримають у своїх кабінетах шоломи, розписані художниками з Черкащини у рамках волонтерського проекту. Ці мистецькі витвори оздоблені впізнаваною у Туреччині та Україні символікою. Два з них “персоналізовані” під кожного з братів Байрактарів, а на третьому, з логотипом “Байкара” – можна бачити не лише знаменитий турецький безпілотник, а й… кішку з легенд Корану, породи турецький ван – знамениту тим, що в неї одне око блакитне, а інше жовте, «у кольорах українського прапора»…

А що з 15 шоломами основної колекції, призначеної для продажу на підтримку ЗСУ? Два перші радянські шоломи з Черкащини, розмальовані символікою сучасної Визвольної війни, були продані за 11 000 доларів (на той час більше 430 тисяч гривень) з аукціону в США, організованого генеральним консулом України в Чикаго Євгеном Дроботом за сприяння глобальної ініціативи United24. Як відомо, платформа United24, яку презентував торік у травні Президент Зеленський, акумулює через Нацбанк донейти з усього світу, які розподіляються на державні потреби в часі війни: на оборону і розмінування, гуманітарну та медичну допомогу і відбудову держави.

Подальші ж аукціони черкасько-уманська команда планувала присвятити забезпеченню вже конкретних підрозділів , у складі яких воюють черкащани. Та раптом прозвучала заява про те, що автором легендарної фрази-«адреси» для російського корабля був нібито не Роман Гриб, з Черкащини, як досі вважалося, а інший захисник острова Зміїного. А в центрі кожного шолома з колекції – особистий автограф Романа Гриба і ця знаменита фраза англійською мовою…

Організатори проекту взяли паузу для вирішення подальшої долі колекції, проте нині унікальні шоломи виконають ще одну свою місію: зберуть черкащан на виставку, яка діятиме у Черкаському художньому музеї з 13 по 26 квітня. Усі кошти, зібрані під час заходу, який стартує у день річниці затоплення флагмана російського флоту, буде спрямовано на підтримку переможних ЗСУ.

Вручення шолома Головнокомандувачу ЗСУ в Києві, і братам Байрактарам в Стамблулі, продаж шоломів на аукціоні в Чикаго, а тепер і виставка в Черкасах – це перша, але далеко не остання серія акції перетворення мотлоху совкової воєнщини на справжні витвори мистецтва і “донати” для сучасного оснащення ЗСУ. Команда MAGICREW має багато планів, які навіть після нашої Перемоги і завершення війни продовжаться і як підтримка сфери культури в Україні, яка наразі страждає як у результаті бойових дій, так і в результаті тимчасового вимушеного виїзду за кордон частини творчого люду…

Варто зазначити: ідея з розписом шоломів веде початок ще від часів Майдану 2014 року – в часі Революції Гідності художник Василь Власюк, який бере участь і в сьогоднішньому проекті, розмальовував будівельні і військові каски революціонерам та симпатикам новітньої Української Революції, – зокрема, такі шоломи тоді отримали у подарунок британський меценат Річард Бренсон та екс-президент Польщі Лех Валенса.