Укрпошта виставила на продаж тисячу марок “Русскій воєнний корабль” – на підтримку ЗСУ планують зібрати мільйон гривень

Укрпошта виставила на продаж тисячу екземплярів випущеної рік тому першої марки війни «Русскій воєнний корабль». У такий спосіб хочуть зібрати гроші на дрони для ЗСУ.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у телеграмі.

«Маємо 1000 екземплярів однойменної презентаційної рамки з легендарною поштовою маркою та відбитком штемпеля “Перший день”, яким марка гасилася у день введення в обіг на київському головпоштамті рік тому», — написав він.

Вартість марки — 1600 гривень, із них 1000 піде на дрони. Укрпошта планує зібрати мільйон гривень.

Як пише Укрпошта, лімітована марка у презентаційній рамці вже доступна для замовлення за лінком.

Нагадаємо, 12 квітня 2022 року Укрпошта презентувала та ввела в обіг перші в умовах воєнного стану поштові марки «Русскій воєнний корабль, іді…!». Ця фраза – відповідь прикордонників, захисників острова Зміїний, російському кораблю на пропозицію здатися. Вона стала символом мужності та незламного духу українського народу у боротьбі проти агресора.

Також повідомлялиється, що в Україні планують випустити першу NFT-марку.