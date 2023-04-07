Напередодні українського контрнаступу російські військові масово здаються в полон

Військовослужбовці окупаційної армії дедалі частіше цікавляться проєктом “Хочу Жить”, за допомогою якого вони можуть добровільно здатися в полон Сил оборони України. У березні-2023 було зафіксовано рекорд звернень росіян до вказаної служби за весь час повномасштабного вторгнення.

Про це заявив представник організації Віталій Матвієнко, виступаючи в ефірі телемарафону “Єдині новини”, передають Патріоти України.

Не виключено, що такі високі показники пов’язані з великими втратами загарбників (що бачать і самі військові РФ), погіршенням морально-психологічного стану, а також очікуванням українського контрнаступу.

“Ми фіксуємо сплеск зацікавленості нашим проєктом”, – заявив Матвієнко. За його словами, російські військові здаються в полон по всій лінії фронту, ці операції відбуваються кожні два дні. Росіяни виходять до українських воїнів без зброї як по одному, так і групами.

“Щодо кількості звернень, то в березні ми зафіксували по суті рекорд – понад 3000 звернень, що вдвічі більше, ніж у 2022 році. У жовтні та грудні 2022 року ми в середньому фіксували 1400-1500 звернень щомісяця. У січні-березні кількість зросла до 2500″, – розповів Матвієнко.

Він додав, що за допомогою консультацій експертів “Хочу Жить” російським військовослужбовцям вдавалося здатися в полон разом із технікою. Як сказав Матвієнко, деякі зразки “цікавої” російської важкої бронетехніки вже працюють на боці України.

“Хочу жить” – це український державний проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Він створений для військовослужбовців Російської Федерації (та Білорусі), які хочуть зберегти своє життя шляхом добровільної здачі в полон.

Зв’язатися з “Хочу Жить” можна через такі номери в Telegram або WhatsApp:

+380 95 68 86 888

+380 93 68 86 888

+380 97 68 86 688

Telegram-чат-бот для зв’язку доступний за посиланням. Номер для дзвінків: +380 44 35 08 917.

З українських номерів можна зателефонувати за номером 688.