Черкаський художній музей запрошує на майстер-класи з писанкарства

Писанкарство наповнене глибоким змістом та походить із давніх часів. Без сумніву можна сказати, що це та традиція, яка об’єднує нас із пращурами. Вірили, що великодні яйця оберігали оселю та її мешканців увесь рік. Кожна писанка мала своє значення, кожен малюнок з використанням різних символів ніс певний сакральний смисл. Тому давайте відроджувати прекрасні традиції наших предків!

Якщо раніше ви не розмальовували писанки, то може здаватися, що це складне завдання, але це не так, попри те, що малювати на поверхні яйця, звичайно, важче, ніж на папері. За повір’ям, саме жінки мають займатися розписом писанок, але нині й чоловіки цікавляться розписом як мистецтвом, що навчає традицій минулого.

Зокрема, у Черкаському художньому музеї тривають майстер-класи з писанкарства, відвідати які може кожен охочий – зробити це можна і будь-який день, навіть 15 квітня, перед самим Великоднем.