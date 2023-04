У 5 країнах Європи і Північної Америки “Бумбокс” зібрав серйозні кошти на закупівлю пікапів і дронів для ЗСУ

П’ять країн світу. Шістнадцять концертів. Вісімнадцять перельотів та три переїзди. Канада, США, Великобританія, Ірландія, Нідерланди. Ванкувер, Сіетл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Майямі, Атланта, Чикаго, два концерти у Нью-Йорку, Детройт, Едмонтон, Манчестер, два концерти в Лондоні, Дублін, Гаарлем. Три промоутерські компанії: Resilience Entertainment Group, Fish Can Fly, Cube-A Sound. Тисячі фанів. Нові знайомства. Старі друзі. П’ять розбитих валіз. Сім відвіданих музеїв. Вісімдесят три наклеєних стікера. Постійний недосип, мігрень, пиво, Yager та адвил. Тридцять чотири дні у дорозі. Десятки тисяч кілометрів за спиною. І найголовніше – зібрано 120 000 доларів, 10 000 фунтів та 12 000 євро, – все це зі “звіту” гурту “Бумбокс” і його лідера, уродженця Черкас Андрія Хливнюка.

Тисячі прихилників гурту, які прийшли на концерти “Бумбоксу” за кордоном, довели і свою прихильніст справі боротьби за Волю України, проти тупих окупантів, які намагаються загарбати українські землі – на аукціонах, проведених під час концертів, зібрано чималу суму в доларах, фунтах стерлінгів і євро – додому музиканти повернулися не з порожніми руками, а з серйозними коштами для ЗСУ.

“Розпочавши з Сан-Франциско, ми провели 10 аукціонів та зібрали 93 245 у.о., – розповіли музиканти. – На ці гроші фондом Help Heroes Of Ukraine будуть куплені пікапи для аеророзвідки. Ми дякуємо: Дар’ї Трушкіної, яка купила за 10 000 у.о. футболку у Сан-Франциско; Павло Чабанову, який придбав за 20 000 у.о. футболку у Лос-Анджелесі.; Іллі Темному, який купив гільзу за 5000 у.о. у Майямі; Ділану Струсу, який купив за 2500 у.о. прапор із автографами в Атланті; Катеринi Влох, яка купила гільзу у Чикаго (8000 у.о.) та Андрію Іваненку, який купив на тому ж аукціоні прапор із автографами (10 000 у.о.); Володимиру Волченку, який купив худі з автографами у Нью-Йорку (8100 у.о.); Ганні Федоровій, яка купила картину з автографом Валерія Залужного (9500 у.о.) та Романа Устименка (7100 у.о.) який купив прапор у Нью-Йорку; Сергію Столяру, який купив гільзу (2500 у.о.) та дякуємо Наталії Гаврилишиній, яка придбала прапор з автографами (1050 у.о.) у Детройті; Юрі Хемандесу, який купив прапор (8500 у.о.) у Торонто; Константину Гречку, який придбав прапор із автографами групи (4500 у.о.) у Едмонтоні. Крім цього, фонд Help Heroes Of Ukraine пожертвував 17 000 доларів, а наша промоутерська компанія Resilience Entertainment Group яка організувала Північно-Американський тур, перерахувала 10 000 доларів.

У Манчестері аукціон не проводили. У Лондоні Надія Попова за 4000 фунтів купила прапор з автографами; на другому концерті у Лондоні Сашко Башук купив прапор за 8000 фунтів; у Дубліні Сергій Чернишов купив прапор з автографами банди за 8500 євро; у Гаарлемі Богдан Гелета купив прапор за 3500 євро. Зібрані в Лондоні, Дубліні та Гаарлемі гроші перераховані до фонду Андрія Хливнюка – на них будуть куплені дрони”.