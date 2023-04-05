У 5 країнах Європи і Північної Америки “Бумбокс” зібрав серйозні кошти на закупівлю пікапів і дронів для ЗСУ

Після мегауспішного турне містами Північної Америки, про що ми вже писали раніше , музичний гурт “Бумбокс” продовжив гастролі містами Європи, а нині нарешті повернувся в Україну. 120 000 доларів, 10 000 фунтів та 12 000 євро, зібрані під час концертів, буде спрямовано на закупівлю авто та безпілотників, які нищитимуть російських окупантів.

П’ять країн світу. Шістнадцять концертів. Вісімнадцять перельотів та три переїзди. Канада, США, Великобританія, Ірландія, Нідерланди. Ванкувер, Сіетл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Майямі, Атланта, Чикаго, два концерти у Нью-Йорку, Детройт, Едмонтон, Манчестер, два концерти в Лондоні, Дублін, Гаарлем. Три промоутерські компанії: Resilience Entertainment Group, Fish Can Fly, Cube-A Sound. Тисячі фанів. Нові знайомства. Старі друзі. П’ять розбитих валіз. Сім відвіданих музеїв. Вісімдесят три наклеєних стікера. Постійний недосип, мігрень, пиво, Yager та адвил. Тридцять чотири дні у дорозі. Десятки тисяч кілометрів за спиною. І найголовніше – зібрано 120 000 доларів, 10 000 фунтів та 12 000 євро, – все це зі “звіту” гурту “Бумбокс” і його лідера, уродженця Черкас Андрія Хливнюка.

Тисячі прихилників гурту, які прийшли на концерти “Бумбоксу” за кордоном, довели і свою прихильніст справі боротьби за Волю України, проти тупих окупантів, які намагаються загарбати українські землі – на аукціонах, проведених під час концертів, зібрано чималу суму в доларах, фунтах стерлінгів і євро – додому музиканти повернулися не з порожніми руками, а з серйозними коштами для ЗСУ.

“Розпочавши з Сан-Франциско, ми провели 10 аукціонів та зібрали 93 245 у.о., – розповіли музиканти. – На ці гроші фондом Help Heroes Of Ukraine будуть куплені пікапи для аеророзвідки. Ми дякуємо: Дар’ї Трушкіної, яка купила за 10 000 у.о. футболку у Сан-Франциско; Павло Чабанову, який придбав за 20 000 у.о. футболку у Лос-Анджелесі.; Іллі Темному, який купив гільзу за 5000 у.о. у Майямі; Ділану Струсу, який купив за 2500 у.о. прапор із автографами в Атланті; Катеринi Влох, яка купила гільзу у Чикаго (8000 у.о.) та Андрію Іваненку, який купив на тому ж аукціоні прапор із автографами (10 000 у.о.); Володимиру Волченку, який купив худі з автографами у Нью-Йорку (8100 у.о.); Ганні Федоровій, яка купила картину з автографом Валерія Залужного (9500 у.о.) та Романа Устименка (7100 у.о.) який купив прапор у Нью-Йорку; Сергію Столяру, який купив гільзу (2500 у.о.) та дякуємо Наталії Гаврилишиній, яка придбала прапор з автографами (1050 у.о.) у Детройті; Юрі Хемандесу, який купив прапор (8500 у.о.) у Торонто; Константину Гречку, який придбав прапор із автографами групи (4500 у.о.) у Едмонтоні. Крім цього, фонд Help Heroes Of Ukraine пожертвував 17 000 доларів, а наша промоутерська компанія Resilience Entertainment Group яка організувала Північно-Американський тур, перерахувала 10 000 доларів.

У Манчестері аукціон не проводили. У Лондоні Надія Попова за 4000 фунтів купила прапор з автографами; на другому концерті у Лондоні Сашко Башук купив прапор за 8000 фунтів; у Дубліні Сергій Чернишов купив прапор з автографами банди за 8500 євро; у Гаарлемі Богдан Гелета купив прапор за 3500 євро. Зібрані в Лондоні, Дубліні та Гаарлемі гроші перераховані до фонду Андрія Хливнюка – на них будуть куплені дрони”.