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Історик Тімоті Снайдер зустрівся з бійцем ЗСУ, фото якого з книгою Снайдера в окопі облетіло весь світ

Дата: 25.03.2023
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Відомий історик і професор Єльського університету Тімоті Снайдер зустрівся з українським військовим Олександром Ширшиним, який читав його книгу The Road to Unfreedom (“Шлях до несвободи: Росія, Європа, Америка”) в окопі.

Зустріч відбулася в альма-матер Ширшина Українському католицькому університеті, повідомив сам військовий.

“Випадково невипадкова зустріч”, – підписав Олександр фото зі Снайдером.

2 січня 2023-го історик Тімоті Снайдер опублікував твіт з фото Олександра, на якому він читає в окопі його книжку.

“Найвища честь для автора – читач”, – написав тоді автор українською мовою.

Попри те, що фото з книгою Снайдера розлетілось у ЗМІ, Олександр не вважає твіт популярністю.

Фото, яке стало знаменитим на весь світ: український боєць читає в окопі книгу Тімоті Снайдера

“Я був дуже здивований тим, що Тімоті Снайдер перепостив моє фото, і що воно почало набирати резонанс. Це просто фото, нічого надзвичайного. Пройде тиждень і всі забудуть. А книга справді цікава”, – каже Олександр.

Kнига “Дорога до несвободи: Росія, Європа, Америка” про сучасну історію. В ній Тімоті Снайдер показує, як Росія хоче знищити західні країни шляхом підтримки ультраправих у Європі, а також про вторгнення в Україну в 2014 році та ведення кібервійни під час президентської кампанії 2016 року у США; референдум про вступ до ЄС.

Олександр Ширшин – випускник магістерської програми з управління неприбутковими організаціями Інституту лідерства та управління УКУ.

За кілька днів до початку повномасштабного вторгнення Олександр підписав контракт у резерв у 80-у окрему десантну-штурмову бригаду.

Як розповідав військовий місцевому виданню “Твоє місто”, у червні 2022-го його було поранено – він дивом вижив. Влітку 2022 року Олександра нагородили орденом “За мужність” ІІІ ступеня.

 

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