Костюм черкащанки, присвячений боротьбі за Волю, отримав «срібло» у Лос-Анджелесі

Цей костюм, який отримав «срібло» на міжнародному конкурсі Metropolitan Fashion Week All Starts Contest 2022 у Лос-Анджелесі (США), розробила дизайнерка з Черкас Ася Козіна.

Костюм стилізовано під обриси Будинку з химерами, збудованого у Києві 1902 року видатним архітектором Владиславом Городецьким, прозваним за унікальний архітектурний стиль «київським Гауді». Костюм – з білого паперу, який оздоблює сукню з білої тканини.

Для черкащанки фраза «Краса врятує світ» не є банальною – своїм костюмом на престижному міжнародному конкурсі вона пропагувала українську націю, яка бореться за Волю. А стилізація під обриси конкретного старовинного будинку в урядовому кварталі української столиці вибрана під враженням символізму виступу президента Зеленського 26 лютого 2022 року, коли він саме біля стін Будинку з химерами зробив відео історичне звернення, під час якого заявив: «Значить так. Я тут, і жодну зброю ми не складемо… Тому що наша зброя – це наша правда»