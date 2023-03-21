У складі нової експедиції до Антарктиди один з найдосвідченіших – метеоролог з Черкащини

Конкурсна комісія відібрала 14 учасників для 28-ї української експедиції в Антарктиду. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

“Вторгнення РФ не має зупинити українську науку, зокрема, продовження неперервних досліджень на станції “Академік Вернадський” в Антарктиді. Деякі вимірювання тут тривають з 1947 року, є найдовшими на континенті і мають надзвичайну цінність для світової науки”, — йдеться у повідомленні.

Тому НАНЦ готується до ротації зимівників 27-ї української антарктичної експедиції, які майже рік працюють на станції. На зимівлю 2023-2024 їх має замінити команда, склад якої вже затверджено. Серед 14 учасників – 9 вчених (по 3 на кожен напрям – геофізика, метеорологія, біологія) та 5 представників команди життєзабезпечення: лікар, кухар, дизеліст, механік і сисадмін.

У складі експедиції – й уродженець Лисянки на Черкащині, 37-річний Олександр Полудень з Українського гідрометеорологічного центру.

“У 28-й УАЕ порівну досвідчених полярників і новачків. Таке співвідношення сприяє ефективній передачі досвіду зимування: проведення цілорічних наукових досліджень та забезпечення функціонування станції”, — зазначили у НАНЦ.

Полудень, після керівника експедиції, – найдосвідченіший у команді. У метеоролога Олександра Полудня було вже п’ять зимівель в Антарктиді. Раніше він розповідав журналістам, що на станції «Академік Вернадський» в Антарктиді цікаво і не так вже й скучно, та й бачити там можна не лише пінгвінів, а іноді й з цікавими туристами поспілкуватися – такими, як британська принцеса Анна і мільярдер Білл Гейтс…