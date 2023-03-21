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Свіжий випуск газети “Козацький край” присвячено історії і сьогоденню боротьби за Волю – з акцентом на Черкащину

Дата: 21.03.2023
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Вийшов перший у 2023 році номер всеукраїнської газети “Козацький край” - 118-й номер від початку друку газети у 2011 році.

Видання оприлюднює велику кількість інформації з минулого та сьогодення боротьби за Волю, проводить історичні паралелі та публікує  ексклюзив стосовно діяльності черкаських волонтерів – як в Україні, так і за кордоном.

Газета не надходитиме в продаж – розповсюджуватиметься через волонтерів, зокрема, й у військах на передовій. Першу шпальту №1(118) присвячено Бахмуту: на ній розміщено світлини Бахмута 1918 і 2023 років .На фото 1918 року – підрозділи Армії УНР під командуванням уродженця Черкащини Олександра Загродського входять у звільнений Бахмут, на фото-2023 сучасні бійці розгорнули на вулиці Бахмута державний прапор України та прапор міста Черкаси…

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Свіжий випуск

Газета 'Козацький край' номер 1 від червень 2022

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