Північноамериканський тур “Бумбоксу” збирає десятки тисяч доларів на ЗСУ

Черкащанин Андрій Хливнюк, який зробив одним із символів новітнього спротиву пісню «Червона калина», подорожує Північною Америкою, збираючи на концертах гроші на підтримку ЗСУ.

З перших днів повномасштабного вторгнення Хливнюк – боєць підрозділу «Софія» патрульної поліції. Службу він поєднує з волонтерською діяльністю, – зокрема, збираючи кошти завдяки концертам.

Завершення зими-2023 гурт «Бумбокс» і його лідер Андрій Хливнюк зустріли двома концертами у Лондоні, після чого вирушили у гастролі Америкою. Спочатку – містами США: Ванкувер, Сіетл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Маямі, Атланта, Чикаго, Нью-Йорк (два концерти), Детройт. Далі – вирушили до Торонто і Едмонтона в Канаді.

Всього за декілька днів туру, який тривав до 19 березня включно, «Бумбокс» зібрав десятки тисяч доларів на благодійних аукціонах, що проводилися одночасно з концертами.

Ось як гурт звітував на своїй сторінці у соцмережах про перші дні збору коштів:

«З Володимиром Оленським та фондом Help Heroes Of Ukraine ми познайомилися у Сіетлі. Говорили багато і в якийсь момент Володимир запропонував проводити на концертах Бумбокс аукціони, а гроші, виручені від продажу таких артефактів, як, наприклад, футболка Андрія Хливнюка, витрачати на потреби ЗСУ.

Почавши з Сан-Франциско, ми встигли провести чотири аукціони, на яких зібрали 37 500 доларів.

У Сан-Франциско футболку Андрія за 10 000 купила Дар’я Трушкіна, у Лос-Анджелесі його футболку вже за 20 000 доларів купив Павло Чабанов, у Майямі за 5000 доларів Ілля Темний купив розмальовану снарядну гільзу, а в Атланті за 2500 – прапор, підписаний бандою, купив Дiлан…»

Кошти, зібрані під час закордонних гастролів, гурт «Бумбокс» акумулює на закупівлю спорядження, необхідного для контрнаступу ЗСУ – зокрема, на ударні безпілотники Punisher.