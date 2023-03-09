Українські художники, окрилені Шевченком, нанесли ворогу удар на культурному фронті

Потужними мемами на тему Шевченківських днів вибухнув Інтернет з подачі українських художників. Малюнки, присвячені знаменитому уродженецю Черкащини, визнаному Пророком цілої нації, в ці дні постять не лише українці в соцмережах, але й симатики України по цілому світу – недаремно частину з цих малюнків, що має підписи, продубльовано коментарями не лише українською, а й англійською мовою.

Відповідну підбірку малюнків підготував “Козацький край”.

У Шевченківські дні, коли росія у безсилій люті влаштувала черговий масований ракетний обстріл мирних міст і сіл нашої держави, українці відповіли ворогу не лише новими ударами покупантах на фронті, а й насмішкуватими шаржами на тему улюблених фраз українців. Одну з них “цитує” і Кобзар, намальований художником Андрієм Єрмоленком…

Художник використав лише впізнавані Шевченківські вуса і чітко промальований у темряві шолом українського спецназівця Сил спецоперацій ЗСУ…

Інший малюнок Єрмоленка фіксує поета з американським “Джавеліном” на плечі – як і малюнок харків’янина Нікіти Тітова, цей виконаний у червоно-чорних кольорах.

Навіть руїни мирних будинків, окрилені духом Шевченка, постають, щоб помститися ворогу – потужний образ спротиву виконано киянином Олексієм Кустовським.

На своїй сторінці у Facebook співак і художник Юрій Журавель сьогодні спочатку розмістив торішній малюнок, зроблений у розпалі початку дурного і нічим неоправданого повномасштабного вторгнення росії. Кам’яний Шевченко посилає проти ворога турецькі “Байрактари”, а цитата з поезії обігрує співзвучність слів “байрак”і “Байрактар”…

А потім Юрій Журавель виставив новий малюнок, який дотепно обіграв пслово “Шева” з сучасного молодіжного сленгу і стародавній титул “Шевальє”)))

Українці насміхаються над ворогом – посмішка наближає нашу Перемогу!