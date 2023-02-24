Черкащани присвятили річниці повномасштабного вторгнення росії водночас дві пісні

Водночас дві потужні пісні присвячено черкащанами річниці повномасштабного вторгнення: пісня “Незламним” від Spiv Brativ і “24 лютого” від Jenya Caglar – Євгенії Сахарової, яка нині живе в Туреччині…

“У день, коли сказали “Фас!”, Чомусь не зупинився час, Чомусь це не злякало нас…”, – співають Брати.

Spiv Brativ анонсують перший концертний тур містами України вже 26 лютого гурт з Черкас виступатиме у незламному Харкові, а з середини березня вирушить на північ і захід України. 16 березня хлопці виступатимуть у Житомирі. 17 – у Хмельницьку, 18 – Тернополі, 19 – Львові, 21 – Іввно-Франківську, 22 – у Чернівцях, 23 – у Вінниці, 30 – в Києві.

“Після року повномасштабної війни кожен почувається виснаженим, – звернулися Брати до своїх прихильників. - Іноді розумієш, що ти вже на межі витривалості. Насправді, друге дихання відкривається саме у такі моменти. У нас немає варіанту здатися, єдиний шлях – залишатися непохитними!

В окопі на фронті або за операційним столом, з дітьми в укритті чи на робочому місці – ми маємо продовжувати боротись аби скінчити те, що почали наші предки.

Ми завжди мріяли, щоб наша музика була інструментом добрих справ. Підтримуючи військових і цивільних своїми виступами, ми відчуваємо, що наша мрія збувається.

На концерті ми ще раз зануримося у події року, щоб нагадати, заради чого варто залишатися непохитними!”

Тим часом пісня й кліп “24 лютого”, створені у турецькому Кушадаси, місті-побратимі Черкас, об’єднали творчих людей з Черкас і Канева. Слова, музика і виконання – Євгенія Сахарова (Черкаси), зведення і мастерінг аудіо, монтаж відео та колір – Asante Sana (Черкаси), скрипка- Violinistkate (Канів), бас-гітара- Олександр Лисенко (Черкаси).

“Нам так важливо, щоб ми не роз’єднались. До перемоги зовсім трохи осталось…”, – впевнено співає Євгенія…