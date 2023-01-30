Брати Байрактари, які постачають Україні знамениті безпілотники, похвалилися подарунками з Черкащини

Команда Наталії Мосейчук з телеканалу”1+1″ стала першою іноземною телевізійною групою, якій показали випробування безпілотного винищувача Кизилельма – секретної зброї турецького оборонпрому.

Українським журналістам відкрили подробиці проекту побудови заводу “Байкар” в Україні, який планувався ще у 2018 році, розповіли, як залучають молодь, аби діти ще з малих років мали інтерес до роботобудування.

А ще – власники славетної фірми з виробництва бойових безпілотників, брати Халук і Селчук Байрактари продемонстрували журналістам офіс компанії “Байкар” і свої робочі кабінети в ньому, повідомляє “Козацький край”. Виявилось, що на почесному місці в обох братів – відзнаки з України. Причому, поруч з орденами “За заслуги”, отриманими від президента Володимира Зеленського, обидва брати тримають у своїх кабінетах шоломи, розписані художниками з Умані Василем Власюком та Анастасією Шепетою у рамках волонтерського проекту, ініційованого черкащанами Анатолієм Депутатом та Андрієм Кравцем.

Цікаво, що мистецькі витвори оздоблені впізнаваною у Туреччині та Україною символікою. Два з них “персоналізовані” під кожного з братів Байрактарів, а на третьому, з логотипом “Байкара” – можна бачити не лише знаменитий турецький безпілотник, а й… кішку однієї з найдавніших у світі одомашнених пород. Турки називають таку кішку “ван кедісі”, курди – “пишика ване”, вірмени – “вана кату”, а весь світ називає їх “турецькими ванами” – від назви їхньої “малої батьківщини”, турецької провінції Ван на кордоні з Іраном.

Давня легенда розповідає, що коли Нух (як звуть в ісламі біблійного Ноя) рятував людей і тварин від Всесвітнього потопу, то нечистий підіслав на борт ковчега мишу, щоб та прогризла дно і влаштувала “потоп під час потопу”. Натомість, Творець, дізавшись про це, благословив на порятунок ковчега кішку породи ван – відтоді у кожної з них є мітка на плечі, яка лишилася від доторку руки Всевишнього. А ще – саме у цих сліпуче-білих котів одне око – жовте, а інше – блакитне, як на прапорі України, яка зараз бореться проти зла у образі російських окупантів. Художниця Анастасія Шепета тонко підмітила ці нюанси і промалювали їх. Халук і Сельчук Байрактари, яких батько навчав, що вони завжди мають стояти на боці Добра, символ від художниці з України чудово зрозуміли…

*Вже після завантаження відео в інтернет-мережу телеканалом “1+1″ була додана новина: “Байрактар” подарував ще два бойові безпілотники Україні.

Повне відео з деталями візиту українських журналістів до офісу Халюка та Сельчука Байрактарів - ТУТ