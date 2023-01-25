Дві найвищі нагороди міжнародного конкурсу «Монета року 2023» отримала Україна!

Канада була одним із таких прикладів у номінації «Найкраща монета класичного розміру» Best Crown, вигравши категорію з найбільшою кількістю голосів, отриманих у всіх категоріях усього конкурсу COTY. Канада також перемогла в номінації «Найкраща обігова монета».

Австрія та Україна також отримали більше ніж одну нагороду, причому Австрія виграла в категоріях «Біметалічні» та «Інноваційні», а Україна посіла перше місце в номінаціях «Найкраща сучасна подія» та «Найбільш художня монета року». Браво, дизайнери українских монет-переможниць: Олег Шупляк та Владислав Яровий!

Великобританія виграла у номінації «Найкраща монета року, присвячена історичній події». Сполучені Штати забирають додому трофей за найкращу золоту монету року, Китай – за найкраще срібло, а Токелау – за найбільш надихаючу монету року.