Всього за пів години ЗСУ збили три російські гелікоптери

Українські оборонці цієї ночі знищили ще три ворожих вертольоти. Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив у ефірі телемарафону.

“Знищили ще три гелікоптери цієї ночі. Буквально за пів години, з 00 годин до 00:30 противник атакував вертольотами Ка-52, три вертольоти знищено зенітно-ракетними підрозділами”, – розповів він.

Ігнат додав, що це відбулося на сході України. Вертоліт Ка-52 є розвідувально-ударним, він підтримує штурмові загони ворога, зокрема й “вагнерівців”.

Нагадаємо, учора, 23 січня Збройні сили ліквідували ще шість повітряних цілей на Донбасі. Це: два російські штурмовики Су-25, ударний вертоліт Ка-52, дві керовані авіаційні ракети Х-59, БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10″.