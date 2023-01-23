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З’явилися фото українських тральщиків-шукачів мін “Черкаси” та “Чернігів”

Дата: 23.01.2023
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Тральщик-шукач мін "Черкаси" має 311-й бортовий номер, як і прославлений незламністю однойменний корабель, який наразі - у тимчасово окупованому Криму

У мережі з’явилися фото тральщиків-шукачів мін проєкту Sandown, які мають увійти до складу Військово-морських сил України, повідомляє “Мілітарний портал”.

Кораблі “Чернігів” та “Черкаси” 20 січня 2023 року сфотографував і опублікував у своєму Twitter Майкл Катберт.

У Twitter спеціалізованого видання Navy Loockout відзначили, що тральщики “прямують до  Розайта” – міста в Шотландії, де діє, зокрема, верф компанії Babcock.

На фото видно, що на кораблі нанесли назви та символіку у формі гербів міст, на честь яких вони названі. Також на борту є номери – M310 (“Чернігів”) та M311 (“Черкаси”). Номери кораблів відповідають номерам одноіменних тральщиків ВМСУ проєкту 266М, які були втрачені під час окупації Криму Росією у 2014 році.

Також видно, ймовірно, українські екіпажі, які зараз перебувають у Великій Британії на навчанні.

На тральщиках встановлена зброя – 30 мм морська автоматична гармата DS30M Mark 2.

Нагадаємо, про нові імена майбутніх кораблів ВМСУ проєкту Sandown стали відомі у вересні 2022. Тоді директор фонду “Повернись живим” Тарас Чмут опублікував фото “Чернігова”.

Тральщик-шукач мін "Чернігів"

Влітку стало відомо, що українські моряки перебувають у Великій Британії на навчаннях і опановують майбутні тральщики ВМСУ.

Короткі технічні характеристики кораблів:

Водотоннажність: 450 тонн (повна)
Довжина: 52,6 метрів
Ширина: 10,5 метрів
Осадка: 2,4 метрів
Швидкість:
• до 13 вузлів на дизельній силовій усновці
• до 6,5 вузлів на електричній
Екіпаж: 34 осіб
Озброєння: 30-мм бойовий модуль та три кулемета калібром 12,7 мм
Спеціальне обладнання: автоматизована система управління протимінними діями Atlas Elektronik IMCMS

Нагадаємо, ВМС України мають отримати два тральщики-шукачі мін Sandown за угодою між Україною та Великою Британією, яку ратифікували у січні 2022 року.

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