Український криголам “Ноосфера” доставив у Антарктиду польських полярників

Українське науково-дослідне судно «Ноосфера» успішно дісталося берегів Антарктики. Криголам доправив польських дослідників на станцію «Арцтовський», а далі вирушит до української станції «Академік Вернадський».

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

«Арцтовський» — це польська полярна станція на острові Кінг Джордж в Західній Антарктиці. Там наш криголам спершу висадив команду польських полярників та розвантажив обладнання.

Судно прибуло на польську станцію 21 січня. Як розповів капітан «Ноосфери» Павло Панасюк, на шляху з Кейптауна довжиною 3759 миль (понад 6 тис. км) судно потрапляло в шторми, минало величезні айсберги, але команда успішно подолала всі випробування.

Потім судно вирушить на українську станцію «Академік Вернадський», щоб доправити туди українських технічних працівників, які мають завершити невідкладні роботи з модернізації станції. Ці фахівці мають завершити розпочату модернізацію інфраструктури станції. Цього сезону в планах:

заміна системи опалення,

облаштування нового майданчика для зберігання човнів,

роботи з заземлення дизельної та головної будівлі станції,

низка інших робіт, потрібних для успішної зимівлі 28-ї експедиції.

Українське науково-дослідне судно вирушило вже в другий антарктичний сезон наприкінці грудня 2022 року. На борту перебуває польсько-українська експедиція.

«Ноосферу» придбали у серпні 2021 року для єдиної української антарктичної станції. Криголам доправив першу українську місію на колишню британську станцію «Фарадей», тепер відому як українська станція «Академік Вернадський».

Нагадаємо, свій другий антарктичний сезон український криголам «Ноосфера» розпочав 25 грудня 2022 року. Тоді судно вирушило із Кейптауна (Південно-Африканська Республіка) до Антарктики.

Перший антарктичний сезон «Ноосфери» відбувся з кінця січня до кінця травня 2022 року. Криголам забезпечив ротацію полярників на станції «Академік Вернадський» та перезмінку полярників на польській станції «Арцтовський», а також проведення досліджень з вивчення Південного океану.

Джерело: ШоТам