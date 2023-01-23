Протягом доби ЗСУ знищили 720 окупантів та бойовий катер ворога

Згідно даних Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 23.01.2023 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 121 480 (+720) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3150 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6276 (+8) од,
- артилерійських систем — 2146 (+2) од,
- РСЗВ ‒ 447 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 220 (+0) од,
- літаків — 287 (+0) од,
- гелікоптерів — 277 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 806 (+3),
- крилаті ракети ‒ 749 (+0),
- кораблі / катери ‒ 18 (+1) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 4936 (+4) од,
- спеціальна техніка ‒ 193 (+0).
Дані уточнюються.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила ‒ в правді!