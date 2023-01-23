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Протягом доби ЗСУ знищили 720 окупантів та бойовий катер ворога

Дата: 23.01.2023
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Згідно даних Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 23.01.2023 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 121 480 (+720) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3150 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6276 (+8) од,
  • артилерійських систем — 2146 (+2) од,
  • РСЗВ ‒ 447 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 220 (+0) од,
  • літаків — 287 (+0) од,
  • гелікоптерів — 277 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 806 (+3),
  • крилаті ракети ‒ 749 (+0),
  • кораблі / катери ‒ 18 (+1) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 4936 (+4) од,
  • спеціальна техніка ‒ 193 (+0).

Дані уточнюються.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила ‒ в правді!

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